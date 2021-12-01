Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDPKK'lı Demirtaş’a 'helalleşme' teşekkürü geldi: Beraber inşa etmeliyiz

Amerikan sermayeli FOX TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP'li Selahattin Demirtaş'a 'helalleşme' açıklaması için teşekkür etti. Terör destekçisi HDPKK ile beraber gelecek inşa etmeleri gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey." dedi.