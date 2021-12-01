01 Aralık 2021, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDPKK'lı Demirtaş’a 'helalleşme' teşekkürü geldi: Beraber inşa etmeliyiz
Amerikan sermayeli FOX TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP'li Selahattin Demirtaş'a 'helalleşme' açıklaması için teşekkür etti. Terör destekçisi HDPKK ile beraber gelecek inşa etmeleri gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey." dedi.