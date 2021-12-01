01 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDPKK'lı Demirtaş’a 'helalleşme' teşekkürü geldi: Beraber inşa etmeliyiz

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDPKK'lı Demirtaş’a 'helalleşme' teşekkürü geldi: Beraber inşa etmeliyiz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2021 19:57
Amerikan sermayeli FOX TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP'li Selahattin Demirtaş'a 'helalleşme' açıklaması için teşekkür etti. Terör destekçisi HDPKK ile beraber gelecek inşa etmeleri gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey." dedi.
Bilim Kurulu sonrası açıklama
Bilim Kurulu sonrası açıklama
HDPKK’lı Demirtaş’a ’helalleşme’ teşekkürü
HDPKK'lı Demirtaş’a 'helalleşme' teşekkürü
Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu
Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
PKK’lı kadın terörist nasıl yakalandı?
PKK’lı kadın terörist nasıl yakalandı?
MB’nin piyasaya müdahalesi ne anlama geliyor?
MB'nin piyasaya müdahalesi ne anlama geliyor?
Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik görüşme!
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!
CHP’nin kadın kotası çelişkisi!
CHP’nin kadın kotası çelişkisi!
Erdoğan’dan öğretmenlere müjde üstüne müjde!
Erdoğan'dan öğretmenlere müjde üstüne müjde!
Başkan Erdoğan’dan peş peşe müjdeler!
Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler!
İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu
İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
’’Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz’’
''Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz''
Daha Fazla Video Göster