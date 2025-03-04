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Kaybolan Ece Gürel’in montu bulundu!

Kaybolan Ece Gürel'in montu bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 17:23
İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaptı. Kadının eşi Sezer Gürel de çalışmaları izliyor. Kişisel eşyaları bulunan Grel'in montunun bulunma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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Kaybolan Ece Gürel’in montu bulundu!
Kaybolan Ece Gürel’in montu bulundu!
Kaybolan Ece Gürel'in montu bulundu!
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