Kaybolan Ece Gürel’in montu bulundu!

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaptı. Kadının eşi Sezer Gürel de çalışmaları izliyor. Kişisel eşyaları bulunan Grel'in montunun bulunma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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