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Katil İsrail’in Gazze katliamı | 720’si çocuk bin 400 kişi kayıp! 64 sağlık çalışanı öldü

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 08:52
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 14'üncü günü geride bıraktı. Bombardımanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yıkılan binaların enkazında da 720'si çocuk bin 400'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor. İsrail'in saldırılarında 7 hastane de hizmet dışı kaldı. Bu arada Hamas, ABD'li 2 kadın rehineyi serbest bıraktı.
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720’si çocuk bin 400 kişi kayıp!
720’si çocuk bin 400 kişi kayıp!
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