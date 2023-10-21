21 Ekim 2023, Cumartesi
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Katil İsrail’in Gazze katliamı | 720’si çocuk bin 400 kişi kayıp! 64 sağlık çalışanı öldü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 14'üncü günü geride bıraktı. Bombardımanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yıkılan binaların enkazında da 720'si çocuk bin 400'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor. İsrail'in saldırılarında 7 hastane de hizmet dışı kaldı. Bu arada Hamas, ABD'li 2 kadın rehineyi serbest bıraktı.