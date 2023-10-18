Katil İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor

Gazze’de 12 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 478 oldu. Hastane katliamında en az 500 sivil öldürüldü. Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu anlattı.

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