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Katil İsrail askeri Filistinli çocuğu kaçırdı

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Giriş: 06.12.2023 17:17
Görüntüler Filistin'den... Tam yeri bilinmiyor. Ama görüntünün yasa dışı yerleşim bölgesinde kayda geçtiği belirtiliyor. Filistinilerle çatışan yüzleri maskeli İsrail işgal güçleri, 9 yaşındaki Filistinli bir çocuğu kaçırdı.
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Katil İsrail askeri Filistinli çocuğu kaçırdı
Katil İsrail askeri Filistinli çocuğu kaçırdı
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