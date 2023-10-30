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Katil İsrail 24. günde katliamın dozunu artırdı

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 13:38
Katil İsrail canlı yayında Gazze’yi vuruyor. 20’nin üzerinde flare atışı gerçekleştirildi. Saldırılar çok yoğunlaştı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu detayları aktardı.
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