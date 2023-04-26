26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı

Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2023 09:48
Kartal'da park halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki İETT Peron Amirliği'nde park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti.
Park halindeki İETT otobüsü yandı
Park halindeki İETT otobüsü yandı
HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı dövdü!
HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı dövdü!
Anket şirketleri manipülasyon peşinde
"Anket şirketleri manipülasyon peşinde"
ATAK-2 helikopteri ilk kez motor çalıştırdı
ATAK-2 helikopteri ilk kez motor çalıştırdı
İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız
"İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız"
Millete hizmet yolunda
Millete hizmet yolunda
4’lü Suriye zirvesi! Flaş açıklamalar
4'lü Suriye zirvesi! Flaş açıklamalar
İlk kafile İstanbul’a geldi
İlk kafile İstanbul’a geldi
Rakamlarla Türkiye! 20 yılda tarihi adımlar
Rakamlarla Türkiye! 20 yılda tarihi adımlar
Bir garip mimari
Bir garip mimari
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
CHP fondaşı Merdan Yanardağ’dan 7 başlı yönetim vaadine tepki! Meral Akşener’in sözlerini hedef aldı Bunlar nasıl ülke yönetecek dedi
CHP fondaşı Merdan Yanardağ'dan 7 başlı yönetim vaadine tepki! Meral Akşener'in sözlerini hedef aldı "Bunlar nasıl ülke yönetecek" dedi
Daha Fazla Video Göster