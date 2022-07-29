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Karadeniz gazında sona doğru! 170 km boru hattında 40 km aşıldı

A Haber
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Giriş: 29.07.2022 09:29
540 milyar metreküplük doğalgaz karaya çıkıyor. Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik hatta, ilk boruların serim işleminde 40 kilometrelik kısım tamamlandı. Karadeniz'de bulunan doğal gazı 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 540 milyar metreküplük gazın kara ile buluşacağı Filyos Limanı'nda karadaki boru işlemleri tamamlandı. Denizin sığ kesimlerinde boru yerleştirme işlemini yapacak, "Castoro 10" isimli gemi çalışmalarına devam ederken, Castorone gemisi de derin denizlerdeki boruları serme işlemi için bu aybaşında göreve başlamıştı.

KARADENİZ'DE 40 DEDİK

* 170 km boru hattında 40 km aşıldı

* 40 km boru 23 günde serildi

* Yıl sonuna kadar tamamı bitecek

* Borular gazımızı taşıyacak

25 YIL EVLERE YETECEK

* 540 milyar metreküplük rezerv taşınacak

* İlk yıl 10 milyon 4 yıl sonra yılda 40 milyon metreküp çıkartılacak

* 25 yıl boyunca evlere yetecek gazımız var

* Toplam tüketimin yüzde 30'unu karşılayacak

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