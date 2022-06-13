13 Haziran 2022, Pazartesi
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Karadeniz gazı için tarihi adım! Başkan Erdoğan 4. sondaj gemisinin adını açıkladı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'taki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "2023'ün ilk çeyreğinde günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milletimize aktarmış olacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Sultan Abdülhamid Han olduğunu açıkladı.