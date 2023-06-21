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Karabük'te zincirleme kaza faciası: Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 21.06.2023 12:04
Korkunç kaza sabah saatlerinde Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda, biri TIR, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı. Yaşanan facia anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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