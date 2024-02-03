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Kara Füze sistemleri için imza atıldı! Tayfun, Sungur ve Karaok için üretim imzası atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 15:49
Türkiye Savunma Sanayii alanında büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen kara füze sistemleri sözleşme törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, ürünlerin hem yurtiçi hem de sınır ötesi operasyonlarda önemli bir değer katacağını belirtti.
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