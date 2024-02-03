Kara Füze sistemleri için imza atıldı! Tayfun, Sungur ve Karaok için üretim imzası atıldı

Türkiye Savunma Sanayii alanında büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen kara füze sistemleri sözleşme törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, ürünlerin hem yurtiçi hem de sınır ötesi operasyonlarda önemli bir değer katacağını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN