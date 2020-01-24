Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özener açıklamasında, "40 kilometrelik bir hattın kırıldığını düşünüyoruz. Bölge sismik olarak aktif olan bir bölge. Uzun yıllardır eksikliği çekilen bir deprem vardı. Artçı sarsıntıların en büyüğü 4.8 büyüklüğünde. Özellikle hasarlı binalarımız varsa onlara girmekten kaçınmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Haluk Özener'in açıklamasından satır başları şöyle;

Saat 20,55'te Elazığ Sivrice'de deprem meydana geldi. Bilgiler geldikçe güncelliyoruz. Dünya üzerinde her yerde böyledir, farklı büyüklükler verilebiliyor.

Küçük bir ilave yapayım, büyük özveriyle çalışan bölgesel deprem izleme merkezi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 7 gün 24 saat çalışıyorlar.

Depremin merkezi Elazığ Sivrice, veriler geldikçe tam lokasyonu değişiyor. Şu anda 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddeti ise 7 şiddetinde bir deprem olarak; çok şiddetli bir deprem olarak algılanıyor.

Bölgedeki aslında tarihi depremlere baktığımız zaman çok fazla deprem var. Son 500 yıllık depremlere baktığımız zaman büyüklüğü 7'lere ulaşan depremler var. Bunlar yine Doğu Anadolu fayı üzerinde mevcut deprem lokasyonuna yakın yerler. Bölge oldukça aktif bir bölge.

En son bölgeye çok yakın olan Kovancılar'da depremimiz var 6,1 büyüklüğünde. Artçılara da baktığınız zaman, yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyorlar. Bizim şu anda 30'du ama şuraya gelirken iki üç tane deprem daha oldu. Bu artçı sarsıntılar tabi ki devam edecek. Bu artçıların da devam etmesini beklemek hiç de yanlış olmayacaktır.

40 kilometrelik bir hattın kırıldığını düşünüyoruz. Bölge sismik olarak aktif olan bir bölge. Uzun yıllardır eksikliği çekilen bir deprem vardı. Artçı sarsıntıların en büyüğü 4.8 büyüklüğünde. Özellikle hasarlı binalarımız varsa onlara girmekten kaçınmakta fayda var.

PROF. DR. DOĞAN KALAFAT:

Artçı depremler, böyle bir depremden sonra yaklaşık 1 hafta daha sürmesini bekliyoruz. Artçı depremler 5.5 / 5.6'ya varan depremler olabilir. Bütün yapılarda eğer hasar gördüyse hasarın artmasına neden olabilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Mesela bu gece sıklıkla olacaktır. Ama bunu takip eden günlerde sıklıkları azalarak devam edecektir.