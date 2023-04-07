Kalıcı konutlarda son durum ne? Deprem bölgesinde kaç bin konut yapılacak?

Depremzedelerin yeni evlerine kavuşması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremzedelerin yeni evlerine kavuşması için çalışmalar sürüyor. Bölgede kaç bin konut yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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