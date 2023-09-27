27 Eylül 2023, Çarşamba
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Kalabalığı beğenmeyen İmamoğlu'ndan CHP'li Başkan'a ağır sözler: Rezillik, hiç önemli değil basın
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımın azlığından şikayet etti, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki gösterdi.