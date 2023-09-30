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Kahverengi kokarca böceği istilası! Karadeniz'de böcek istilası nedeniyle fındık rekoltesi düştü

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 09:52
Doğu Karadeniz'de fındık bahçelerine zarar veren kahverengi kokarca böceği, tehdit oluşturmaya devam ediyor. Üreticiler istilacı böceklere karşı ne tür önlemler almalı? Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan anlattı.
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