30 Eylül 2023, Cumartesi
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Kahverengi kokarca böceği istilası! Karadeniz'de böcek istilası nedeniyle fındık rekoltesi düştü
Doğu Karadeniz'de fındık bahçelerine zarar veren kahverengi kokarca böceği, tehdit oluşturmaya devam ediyor. Üreticiler istilacı böceklere karşı ne tür önlemler almalı? Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan anlattı.