06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı! 7,7'lik deprem böyle gelmiş

Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı! 7,7'lik deprem böyle gelmiş

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2023 15:53
Güncelleme:06.02.2023 15:55
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 7,7'lik depremin ürkütücü sesi de ortaya çıktı.
Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı!
Kahramanmaraş depreminin sesi ortaya çıktı!
Adıyaman’da son durum ne?
Adıyaman'da son durum ne?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
11 saat sonra kurtarıldılar
11 saat sonra kurtarıldılar
Bakan depreme böyle yakalandı!
Bakan depreme böyle yakalandı!
Canlı yayında deprem yakalanan A Haber muhabiri Esra Arpa yaşadıklarını anlattı
Canlı yayında deprem yakalanan A Haber muhabiri Esra Arpa yaşadıklarını anlattı
Enkazdan hayata tutundu!
Enkazdan hayata tutundu!
KORKU FİLMİ GİBİ
"KORKU FİLMİ GİBİ"
3 kişiye canlı ulaşacaktık...
"3 kişiye canlı ulaşacaktık..."
CANLI YAYININDA DEPREM ANI!
CANLI YAYININDA DEPREM ANI!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Canlı yayında deprem anı!
Canlı yayında deprem anı!
Daha Fazla Video Göster