Kahraman Türkler 3 hayat kurtarmıştı! A Haber'e konuştu

Son dakika haberine göre; Viyana'da 2 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında 2 kahraman Türk canlarını hiçe sayarak 2 sivil ve bir polisin hayatını kurtarmıştı. O gençlerden Recep Tayyip Gültekin A Haber'e konuştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen canını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin A Haber'e o anları anlattı.

İşte Gültekin'in açıklamalarından derlenenler:

Biz o gün arkadaşım Mikail ile birlikte buluştuk. Birden silah sesleri duyuldu. Arabadan indim orada bir bayanı gördüm yere düşmüştü. Vurulmuştu sanırım baygındı. Onu hemen aldım orada bir bar var oraya koydum Arkamı döndüm orada teröristle bir göz göze geldik. Orada silahı üzerime doğrulttu yerde yuvarlanıp oradan uzaklaştım arkamdan ateş etmiş o adrenalinle ben birşey hissetmedim. Arabaya bindim sonra ileride bir polis binamız var oraya gittik o arada polisler daha yeni yeni giyinmeye başlıyordu. Sonra olay yerine tekrar döndük orada bir yaşlı kadın vardı onu güvenli bir yere götürdük sonra tam o anda bir polisimiz vardı onu Mikail ile göz göze gelip ne olursa olsun diyip gidip aldık ambulansa yerleştirdik. Yine olsa yine yaparız hiç içimizde bir kuşku falan yok. İnşallah olmaz tabii gerek Türkiye'de gerek Viyana'da. Ama Allah'a binlerce şükür olsun hayattayız iyiyiz. Kurtardığımız o 3 kişi de iyi.