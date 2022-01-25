25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den "kar" açıklaması: Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den "kar" açıklaması: Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2022 01:19
İstanbul’daki kar yağışı sonrası AK Partili belediyeler vatandaşa hizmet için devreye girdi. A Haber’e konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız. Eğer otomobille gelemezlerse iş makineleriyle gidip alacağız” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız
"Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız"
İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı!
İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı!
İstanbul’da kar ne zamana kadar sürecek?
İstanbul'da kar ne zamana kadar sürecek?
İstanbul’da toplu taşımada izdiham | İstanbul’da eve dönüş yolculuğu çileye dönüştü
İstanbul'da toplu taşımada izdiham | İstanbul'da eve dönüş yolculuğu çileye dönüştü
9 kilometrelik zorunlu yürüyüş!
9 kilometrelik zorunlu yürüyüş!
Erdoğan’dan Özkoç ve Erdoğdu’ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu'ya suç duyurusu
İstanbul’da kar fırtınası
İstanbul'da kar fırtınası
Ceylan’dan Sedef Kabaş’a sert tepki!
Ceylan'dan Sedef Kabaş'a sert tepki!
Ömer Çelik’ten Sedef Kabaş açıklaması
Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş açıklaması
Trakya’dan İstanbul’a girişler durdu
Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu
Türkiye kar altında!
Türkiye kar altında!
İstanbul kar altında!
İstanbul kar altında!
Daha Fazla Video Göster