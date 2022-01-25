25 Ocak 2022, Salı
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den "kar" açıklaması: Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız
İstanbul’daki kar yağışı sonrası AK Partili belediyeler vatandaşa hizmet için devreye girdi. A Haber’e konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Vatandaşlarımızı otelde ağırlayacağız. Eğer otomobille gelemezlerse iş makineleriyle gidip alacağız” dedi.