Son dakika haberleri... Cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin gelen bir soruya yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Bu sabah oğlu ile görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi. Maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi. Sonrasında olumsuz bir hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. Duadayız." fiadelerini kullandı.

Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Babasının 16 Kasım'dan bu yana COVID-19 tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babamız Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."

Geçen hafta Kadir Topbaş, 3 çocuğundan 2'si ve eşinin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.