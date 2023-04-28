Kadınlar Başkan Erdoğan döneminde hayatın her alanına katıldı! İşte anlamlı projeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasi kariyerinin en başından itibaren kadın haklarına hep büyük önem verdi. Başkan Erdoğan Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde kritik projeleri gündeme getirdi. Kadınlarla ilgili devrim gibi adımlar attı. Eşi Emine Erdoğan da bu süreçte Başkan Erdoğan'ın en büyük destekçisi ve yardımcısı oldu. Anlamlı projelere öncülük etti. Peki Erdoğan'ın kadınları hayatın her alanına dahil eden değerli projeleri nelerdi? İşte detaylar...

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