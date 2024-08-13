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Kaçak silah çetesi çökertildi

Kaçak silah çetesi çökertildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 13.08.2024 08:56
İstanbul Beyoğlu'nda durdurulan şüpheli araçtan silah ve mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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Kaçak silah çetesi çökertildi
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