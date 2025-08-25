25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak! Kabine'nin gündeminde hangi konular var?
Kabine toplantısı bugün Ahlat’ta yapılacak! Kabine’nin gündeminde hangi konular var?

Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak! Kabine'nin gündeminde hangi konular var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 14:40
Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanıyor. Kabine toplantısında terörle mücadele ve ‘terörsüz Türkiye’ gündemi ön planda olacak. Ayrıca Gazze’deki son gelişmeler ile Suriye’deki durum da ele alınacak. Geçen yıl da Ahlat’ta bir araya gelen kabine üyeleri, tarihi zaferin yıl dönümünde önemli kararlar almak üzere toplandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, toplantının detaylarını aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine toplantısı bugün Ahlat’ta yapılacak! Kabine’nin gündeminde hangi konular var?
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat’ta!
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta!
Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılı için omuz omuza!
Başkan Erdoğan: "Türkiye yüzyılı için omuz omuza!"
Kabine toplantısı bugün Ahlat’ta yapılacak!
Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak!
Başkan Erdoğan: Artık son düzlükteyiz!
Başkan Erdoğan: Artık son düzlükteyiz!
Başkan Erdoğan: Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır
Başkan Erdoğan: "Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır"
Başkan Erdoğan Ahlat’ta: Buradaki eserler tarihimizin şahididir!
Başkan Erdoğan Ahlat'ta: Buradaki eserler tarihimizin şahididir!
Bakan Fidan: BM Genel Kurulu’na üye yapılmalı
Bakan Fidan: BM Genel Kurulu'na üye yapılmalı
Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!
Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!
Kabine 2. kez Ahlat’ta toplanıyor! Gündemde neler var?
Kabine 2. kez Ahlat'ta toplanıyor! Gündemde neler var?
Uzmanlar: Korkulacak bir durum yok
Uzmanlar: Korkulacak bir durum yok
Lozan yeniden yorumlanmalı! A Haber’de çarpıcı yorum
Lozan yeniden yorumlanmalı! A Haber'de çarpıcı yorum
Depremin ardından uzman isimden açıklama geldi
Depremin ardından uzman isimden açıklama geldi
Daha Fazla Video Göster