Kabine toplantısı bugün Ahlat’ta yapılacak! Kabine’nin gündeminde hangi konular var?

Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanıyor. Kabine toplantısında terörle mücadele ve ‘terörsüz Türkiye’ gündemi ön planda olacak. Ayrıca Gazze’deki son gelişmeler ile Suriye’deki durum da ele alınacak. Geçen yıl da Ahlat’ta bir araya gelen kabine üyeleri, tarihi zaferin yıl dönümünde önemli kararlar almak üzere toplandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, toplantının detaylarını aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN