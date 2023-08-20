20 Ağustos 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kabine toplanıyor! Memur zammı... 3600 ek gösterge... Gençlere vergi muafiyeti... | İşte gündemdeki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. 3600 ek gösterge ve memur zammı gündemde. Gençlere yönelik vergi muafiyeti ne zaman uygulanacak? Masada başka hangi konular var? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.