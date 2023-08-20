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Kabine toplanıyor! Memur zammı... 3600 ek gösterge... Gençlere vergi muafiyeti... | İşte gündemdeki konular

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 13:33
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. 3600 ek gösterge ve memur zammı gündemde. Gençlere yönelik vergi muafiyeti ne zaman uygulanacak? Masada başka hangi konular var? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
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