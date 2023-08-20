Kabine toplanıyor! Memur zammı... 3600 ek gösterge... Gençlere vergi muafiyeti... | İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. 3600 ek gösterge ve memur zammı gündemde. Gençlere yönelik vergi muafiyeti ne zaman uygulanacak? Masada başka hangi konular var? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN