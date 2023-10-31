Kabine iki hafta aradan sonra toplandı! Evlilik kredisi, Bağ-Kurluların prim gün sayısı, ekonomi... Masada neler var?

Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir kez daha toplandı. Saat 16.00 sıralarında başlayan toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Bağ-Kurluların prim gün sayısını düşürme, evlilik kredisi gibi konular ana gündem maddeleri olacak.