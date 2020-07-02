İZOL Aşireti Diyarbakır Lideri Hasan Doğan, yeğeni ve bir arkadaşının Hakkari'de üniversite okurken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Doğan, yeğeni ve arkadaşını terör örgütünün elinden nasıl kurtarıldığını anlattı.

İZOL Aşireti Diyarbakır Lideri Hasan Doğan, HDP'nin desteğiyle terör örgütü PKK tarafından kaçırılan yeğenini terör örgütünün elinden nasıl kurtardığını A Haber'e anlattı.

Doğan, terör örgütünün kendilerini devletten koparmak istediğini söyledi. Terör örgüte taviz vermediklerini "gerekirse sizinle Diyarbakır sokaklarında çatışırız anladığınız dilden konuşuruz" dediğini ifade eden Doğan, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen bu görüşme sonrası yeğenin evinde döndüğünü halende üzerindeki psikolojik baskıyı atamadığını ifade etti.

HDP'LİLERİN YALANINI DEŞİFRE ETTİ

Hasan Doğan, "HDP'nin Diyarbakır annelerine söylediği 'Evlatlarınızı dağa biz kaçırmıyoruz' sözleri yalan, ben gözlerimle gidip gördüm, orada şu anda milletvekili olan HDP'liler de vardı." dedi. Doğan, HDP'nin kazandıkları belediyeler sayesinde teröre destek olduklarını hatta belediye otobüsleriyle pikniğe diye örgüte eleman taşıdıklarını söyledi.