İzmir’deki saldırıda 7 kişi tutuklandı! Silah kullanmayı babasından öğrenmiş

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırgan ve babasının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Annesi ve 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıntıları Tayfun Er aktardı.

