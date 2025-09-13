13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İzmir'deki saldırıda 7 kişi tutuklandı! Silah kullanmayı babasından öğrenmiş
İzmir’deki saldırıda 7 kişi tutuklandı! Silah kullanmayı babasından öğrenmiş

İzmir'deki saldırıda 7 kişi tutuklandı! Silah kullanmayı babasından öğrenmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 09:48
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırgan ve babasının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Annesi ve 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıntıları Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’deki saldırıda 7 kişi tutuklandı! Silah kullanmayı babasından öğrenmiş
Şaibeli kurultay davası 15 Eylül’de!
Şaibeli kurultay davası 15 Eylül'de!
Yeni Togg modeli Başkan Erdoğan’a teslim edildi
Yeni Togg modeli Başkan Erdoğan’a teslim edildi
İzmir’deki saldırıda 7 kişi tutuklandı!
İzmir'deki saldırıda 7 kişi tutuklandı!
CHP’de kritik pazartesi!
CHP'de kritik pazartesi!
Resul Emrah Şahan, ikinci kez tutuklandı
Resul Emrah Şahan, ikinci kez tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon! 72 ev ve iş yerinde arama kararı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! 72 ev ve iş yerinde arama kararı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Eski Şişli Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Eski Şişli Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Balçova’daki saldırıda oğul ve baba tutuklandı
Balçova’daki saldırıda oğul ve baba tutuklandı
20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük
"20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük"
Demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir
"Demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir"
2025’te yerli pirinç üretimi halkın ihtiyacının %72’sini karşılayacak
2025’te yerli pirinç üretimi halkın ihtiyacının %72’sini karşılayacak
Daha Fazla Video Göster