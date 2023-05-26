İzmir’de başörtülü kadına yapılan çirkin saldırıya tepki yağdı! “Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!”

14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nı destekleyip Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren bir kişi, başörtülü kadını hedef aldı. Ahlaksız ithamlarda bulunarak toplumunda huzurunu kaçıran kadın, "Eşek olmasanız Tayyip'e vermezsiniz be Allahsız" ifadelerini kullandı. Bu söylemlerin ardından çirkin saldırıda kadına sosyal medyada tepki yağdı: “Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!”