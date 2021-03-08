İYİ Parti'den ikinci "Demirtaş ile kahvaltı" çıkışı! Bahadır Erdem: Ben de varım

İYİ Parti'den ikinci ''Demirtaş ile kahvaltı'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de Genel Başkanı Meral Akşener'in izinden gitti. Demirtaş ile kahvaltı için ''ben de varım'' mesajı verdi. İşte ayrıntılar...

İYİ Parti'den ikinci ''kahvaltı'' çıkışı geldi. Genel Başkan Meral Akşener'in ardından yardımcısı Bahadır Erdem de terörden tutuklu HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı masasında bir araya gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.

''DEMİRTAŞ İLE KAHVALTI'' AÇIKLAMASI

Yaptığı açıklamada "Selahattin Demirtaş'la kahvaltıya beni davet ederlerse tabii ki ben de katılırım. Sayın Meral Akşener bana 'gel Bahadır Erdem şunu yapacağız' dediğinde sayın genel başkanıma itimadım vardır. O söylediği şeyin milletin hayrı olduğuna inanırım ve giderim ben de aynı onun gibi o kahveyi ikram ederim. Kan davalım da olsa sağ salim evimden yolcu ederim" ifadelerini kullandı.

Siyasette kahvaltı tartışması Demirtaş'ın Akşener'e çağrısı ile başlamıştı.

Erdem daha önce de ''Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı'' çağrısında bulunmuş o çağrı tartışmaları beraberinde getirmişti.