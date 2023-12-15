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İYİ Parti'de dinmeyen ayrılık rüzgarı! Disipline sevk edilen Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti

A Haber
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Giriş: 15.12.2023 16:26
Son dönemde istifa, taciz ve para transferi iddialarıyla gündemden düşmeyen İYİ Parti'de yeni ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti'de Şeyh Said'e yönelik açıklamaları sonrası disiplin kuruluna sevk edilen Salim Ensarioğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...
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