İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki! Türbeye ayakkabıyla girmeye çalıştılar

Seçim çalışmaları kapsamında Hatay'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girmesi çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekti. Vatandaşlar ikiliyi uyarırken, Akşener uyarılar sonrası ayakkabısını çıkardı. Bu olay akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki ayakkabılı pozunu getirdi.