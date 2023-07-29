İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçim hezimetini kabullendi! Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden yenilgiyle ayrılan 8'li koalisyonda kriz sürüyor. Masanın büyük ortağı İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den bomba açıklamalar geldi. Seçimleri kaybettiklerini açıklayan Akşener, Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak da "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" dedi.