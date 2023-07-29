29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçim hezimetini kabullendi! Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçim hezimetini kabullendi! Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2023 15:41
14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden yenilgiyle ayrılan 8'li koalisyonda kriz sürüyor. Masanın büyük ortağı İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den bomba açıklamalar geldi. Seçimleri kaybettiklerini açıklayan Akşener, Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak da "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" dedi.
Akşener seçim hezimetini kabullendi!
Akşener seçim hezimetini kabullendi!
Yeşil ve maviye yakın eşsiz bir güzellik
Yeşil ve maviye yakın eşsiz bir güzellik
Çiftçilerin çiçekleri parkları süslüyor!
Çiftçilerin çiçekleri parkları süslüyor!
Kılıçdaroğlu nasıl CHP’nin başına geldi?
Kılıçdaroğlu nasıl CHP'nin başına geldi?
BBC’den çarpıcı 6 Şubat iddiası!
BBC'den çarpıcı 6 Şubat iddiası!
CHP Parti Meclisi’nde kim kimi destekliyor?
CHP Parti Meclisi'nde kim kimi destekliyor?
CHP’ye kayyım! İmamoğlu babasının şirketi sandı
CHP'ye kayyım! İmamoğlu babasının şirketi sandı
Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak’ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK’lı daha sarı poşette
Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK'lı daha sarı poşette
İkamet izni olmayan gidecek
İkamet izni olmayan gidecek
Kılıçdaroğlu’na tepki: İstifa etmeli
Kılıçdaroğlu'na tepki: İstifa etmeli
Programında neler var?
Programında neler var?
Yerinde dönüşüm bugün başlıyor!
Yerinde dönüşüm bugün başlıyor!
Daha Fazla Video Göster