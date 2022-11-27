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İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'den FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.11.2022 16:20
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi çıktığı canlı yayında 15 temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'nün argümanlarıyla konuştu. Bahşi'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, "Sanki sufle almış' yorumları yapıldı.
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