27 Kasım 2022, Pazar
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İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'den FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi çıktığı canlı yayında 15 temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'nün argümanlarıyla konuştu. Bahşi'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, "Sanki sufle almış' yorumları yapıldı.