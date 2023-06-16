16 Haziran 2023, Cuma
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İsviçre’de alçak gösteri! Başkan Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan gösterinin amacı ne?
İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleşen gösteride terör örgütü PKK yandaşları 14 Haziran Çarşamba günü büyük bir provokasyona imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ve Türk bayrağını yakan PKK'lı teröristlere polis herhangi bir müdahalede bulunmadı. Gösteri ne anlama geliyor? İsveç neden müdahale etmedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Bülent Erandaç ve avukat Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.