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İşte Sedef Güler'in ölüme gittiği anlar! Korkunç cinayet adım adım planlanmış

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 13:52
İstanbul Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümüyle ilgili yeni gelişmeler var. Cinayetin adım adım planlandığı anlaşıldı. Ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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