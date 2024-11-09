İşte Narin davasının 2. gününde yaşananlar

Narin Güran cinayeti duruşmasında dün 2’inci gündü. Dünkü duruşmada tanıkların ifadelerine başvuruldu. Duruşma sırasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Güran ailesinin tutuklu sanıkları gibi tanıklar da çelişkili ifadelerde bulundu. Hemen hepsi ilk ifadelerinin baskı altında alındığını iddia etti. Yöneltilen sorulara bilmiyorum ya da hatırlamıyorum şeklinde cevaplar verildi. Nevzat Bahtiyar'ın eşi ise, Nevzat'ın suçu üstlenmesi için Güran ailesinin kendilerine para teklif ettiğini söyledi. Duruşma bugün devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN