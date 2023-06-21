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İşte Almanya'nın PKK gerçeği

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 14:27
Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yayımladığı rapor, ülkedeki PKK gerçeğini gözler önüne serdi. Almanya,14 bin 500 üyesi ile PKK terör örgütünün en çok yuvalandığı ülke oldu. Raporun ayrıntılarını A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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