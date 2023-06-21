İşte Almanya’nın PKK gerçeği

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yayımladığı rapor, ülkedeki PKK gerçeğini gözler önüne serdi. Almanya,14 bin 500 üyesi ile PKK terör örgütünün en çok yuvalandığı ülke oldu. Raporun ayrıntılarını A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

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