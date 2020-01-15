İşte 11 kilometrelik terör tünelleri

Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Tel Abyad’da yaşamın normale döndüğü biliniyor. Ancak bir yandan da PKK/PYD‘nin bölgede geride bıraktıkları gün yüzüne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin yardımıyla terörden arındırılan bölgede, 11 km uzunluğunda tünel kazıldığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş terör tünellerini görüntüledi...

TÜNEL İÇERİSİNDE ONLARCA BAĞLANTI BULUNUYOR

Tel Abyad'da 11 km uzunluğunda yeni bir tünel daha bulundu. Bir binanın altına gizlenmiş olan tünelin etrafında çok fazla tuzak ve bağlantı noktasının da bulunduğu dikkat çekiyor.

Mehmetçiğin ve Suriye Milli ordusu askerlerinin temizledikleri bölgede, teröristlerin kazdıkları tünel içerisinde odalar ve bu odalara çekilmiş elektrik bağlantıları ortaya çıktı. Teröristlerin, Tünel içerisinde onlarca bağlantı noktasının bulunması sebebiyle, işaret yardımıyla yönlerini buldukları tespit edildi.

Birçok binadan giriş sağlanan tünelin incelemeleri devam ediyor. Tünelde yapılan incelemeler ve gerekli bulgular neticesinde diğer terör tünelleri gibi imha edileceği bildiriliyor.