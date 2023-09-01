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İstanbul’un hayalet mahallesi! KİPTAŞ binaları boşalttı ancak yıkmadı

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Giriş: 01.09.2023 09:55
Güncelleme:01.09.2023 09:55
İstanbul Bayrampaşa'da bir mahallede KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüme sokuldu ancak boşaltılan binalar yıkılmayınca bölgede güvenlik sorunu ortaya çıktı.
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