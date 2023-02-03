İstanbul'un Fethi buradan başladı! 33 yıl önce keşfedilmişti! Aydos Kalesi bugün Başkan Erdoğan tarafından açıldı

İstanbul'un Fethi'nin başladığı Aydos Kalesi, 13 yıl süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 1990 yılında keşfedilen tarihi 11. yüzyıla dayanan kale bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Burada yaptığı konuşmada DEVA lideri Babacan'ın Avrupa'dan aferin bekliyoruz açıklamasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan "Yazıklar olsun" diyerek yanıt verdi.

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