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İstanbul’daki fay hattının özelliği! Fay kilitli mi sürüklenen mi fay?

İstanbul’daki fay hattının özelliği! Fay kilitli mi sürüklenen mi fay?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 09:20
Uzmanlar depremi yorumlarken gözler yine fay hattına çevrildi. Peki, gerçekten İstanbul’u tehdit eden büyük bir deprem olacak mı? Yoksa bu fay beklentilerin aksine çok daha düşük enerjili bir yapıya mı sahip? Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, farklı senaryolarla bu soruya yanıt verip ezber bozan açıklamalar yaptı. Hatta fay hattının sürüklenen yani büyük deprem üretmeyen bir fay olduğunu da söyledi. İşte İstanbul depremiyle ilgili yeni tespitler.
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İstanbul’daki fay hattının özelliği! Fay kilitli mi sürüklenen mi fay?
İstanbul’daki fay hattının özelliği!
İstanbul’daki fay hattının özelliği!
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