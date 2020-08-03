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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 7 kişi gözaltında

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Giriş: 03.08.2020 13:12
İstanbul’da güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi. Şüphelilerden 5’i emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 5 kilo 140 gram skunk, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 39 gram gelen ot esrar, 1adet kurusıkı tabanca, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 2 adet cep telefonu,
28.050 Dolar, 36.155 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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