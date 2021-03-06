İstanbul’da tarihi değiştirecek keşif! Bin kusur senelik Bizans yapıları bulundu

İstanbul'un tarihini değiştirebilecek büyük bir keşif yapıldı. Fatih'deki surlar onarılırken bin küsur senelik Bizans yapıları bulundu. Tarihi keşfin detaylarını A Haber muhabiri Mahmut Keşan’ın konuğu olan sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz anlattı. Yılmaz, “Mangana bölgesinin sınırlarındayız. Surların hemen arkasında birçok kalıntı var. Buradaki kalıntılar 11. yüzyıla kadar gidiyor.” ifadelerini kullandı