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İstanbul’da tarihi değiştirecek keşif! Bin kusur senelik Bizans yapıları bulundu
İstanbul'un tarihini değiştirebilecek büyük bir keşif yapıldı. Fatih'deki surlar onarılırken bin küsur senelik Bizans yapıları bulundu. Tarihi keşfin detaylarını A Haber muhabiri Mahmut Keşan’ın konuğu olan sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz anlattı. Yılmaz, “Mangana bölgesinin sınırlarındayız. Surların hemen arkasında birçok kalıntı var. Buradaki kalıntılar 11. yüzyıla kadar gidiyor.” ifadelerini kullandı