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İstanbul'da sabah trafiği! İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?

İstanbul'da sabah trafiği! İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 07.08.2024 08:44
Son dakika haberleri… Trafik Anadolu'da yüzde 53, Avrupa'da ise 42 seviyesinde seyrediyor. İstanbul trafiğine dair son detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç canlı yayında aktardı.
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