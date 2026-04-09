İstanbul'da polis noktasına hain saldırıda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İstanbul Levent'te polis noktasına yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısına ilişkin soruşturma derinleşiyor. A Haber Muhabiri Erşan Karaca'nın olay yerinden aktardığı bilgilere göre, 3 teröristin kahraman polislerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği ve 2 polisimizin yaralandığı saldırıyla bağlantılı gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Teröristlerin saldırı öncesi günlerce olay yerinde adım adım keşif yaptığı ortaya çıkarken, olayın ardından sosyal medyada polisimize yönelik provokasyon yapan şahıslar da kıskıvrak yakalandı.