Bakan Yaşar Güler’den NATO zirvesi tadında kritik açıklamalar: Türkiye’nin rolü ve küresel güvenlikte yeni dönem!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen "NATO'nun Ankara Zamanı" konferansında İttifak'ın geleceği ve küresel güvenlik mimarisine dair tarihi mesajlar verdi. NATO'nun son yıllarda geçirdiği köklü dönüşüme dikkat çeken Bakan Güler, Türkiye'nin 74 yıldır İttifak içerisinde üstlendiği kritik ve belirleyici rolü vurguladı. Küresel belirsizliklerin arttığı, konvansiyonel tehditlerin yanı sıra siber ve hibrit saldırıların öne çıktığı bir dönemde ortak savunma iradesinin önemine değinen Güler, bölgedeki çatışmalardan küresel rekabete kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin stratejik konumunu değerlendirdi.