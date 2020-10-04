04 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’da kritik zirve! Başkan Erdoğan Serrac'ı kabul edecek

İstanbul’da kritik zirve! Başkan Erdoğan Serrac'ı kabul edecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2020 15:47
Güncelleme:04.10.2020 15:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir isimle bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Serrac’ı kabul edecek. Gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşsan aktardı. İşte kritik başlıklar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir isimle bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Serrac'ı kabul edecek. Gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşsan aktardı. İşte kritik başlıklar…

Serrac neden bırakıyor? Libya’nın yeni başbakanı kim olacak? SERRAC NEDEN BIRAKIYOR? LİBYA'NIN YENİ BAŞBAKANI KİM OLACAK?

İstanbul’da kritik zirve
İstanbul’da kritik zirve
Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor?
Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor?
Bir kent daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Bir kent daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Oruç Reis'te dikkat çeken hareketlilik!
Oruç Reis'te dikkat çeken hareketlilik!
Ermenistan benzer sinsi taktikleri uyguladı
Ermenistan benzer sinsi taktikleri uyguladı
Ermenistan Azerbaycan'da siviller vurdu!
Ermenistan Azerbaycan'da siviller vurdu!
Ermenistan terör örgütlerine el açtı!
Ermenistan terör örgütlerine el açtı!
Türkiye'den Ermenistan'a tepki
Türkiye'den Ermenistan'a tepki
Ekipler hayvan hakları ihlalleri için sahada
Ekipler hayvan hakları ihlalleri için sahada
Kan donduran plan: İkinci bir Hocalı katliamı için...
Kan donduran plan: İkinci bir Hocalı katliamı için...
30 yıllık hasret son buldu!
30 yıllık hasret son buldu!
CHP'li İBB şehrin sorunlarına gözlerini yumdu!
CHP'li İBB şehrin sorunlarına gözlerini yumdu!
Daha Fazla Video Göster