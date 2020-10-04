İstanbul’da kritik zirve! Başkan Erdoğan Serrac'ı kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir isimle bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Serrac’ı kabul edecek. Gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşsan aktardı. İşte kritik başlıklar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir isimle bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Serrac'ı kabul edecek. Gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşsan aktardı. İşte kritik başlıklar…