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İstanbul’da kritik zirve! Başkan Erdoğan Serrac'ı kabul edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir isimle bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Serrac’ı kabul edecek. Gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşsan aktardı. İşte kritik başlıklar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir isimle bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Serrac'ı kabul edecek. Gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşsan aktardı. İşte kritik başlıklar…