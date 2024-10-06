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İstanbul'da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti

İstanbul'da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 00:49
Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti.
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