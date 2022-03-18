İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 18 Mart 2022 İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün İstanbul'da okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da 18 Mart tarihi için bir kez daha kar yağışı uyarısı verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18-20 Mart tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları görüleceğini belirterek okulların tatil edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu ve istanbulda 18 Mart 2022 tarihinde eğitime 1 gün ara verildiğini aktardı.