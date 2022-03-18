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İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 18 Mart 2022 İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün İstanbul'da okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi?

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Giriş: 18.03.2022 09:52
İstanbul'da 18 Mart tarihi için bir kez daha kar yağışı uyarısı verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18-20 Mart tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları görüleceğini belirterek okulların tatil edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu ve istanbulda 18 Mart 2022 tarihinde eğitime 1 gün ara verildiğini aktardı.
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