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İstanbul’da barış masası! Kremlin: Rus heyeti Türkiye’deki görüşmeye hazırlanıyor

İstanbul’da barış masası! Kremlin: Rus heyeti Türkiye'deki görüşmeye hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 13:18
Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için perşembe günü İstanbul'da barış masası kuruluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'a geleceğini açıkladı. Gözler ise Rusya Devlet Başkanı Putin'de. Zelenskiy görüşmelerde Putin şartı koştu. İstanbul'a ABD Başkanı Trump'ın da gelme ihtimali var. Kremlin'den yeni açıklamalar geldi. Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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İstanbul’da barış masası! Kremlin: Rus heyeti Türkiye’deki görüşmeye hazırlanıyor
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