İstanbul’da 2 noktada uyuşturucu operasyonu!

Giriş: 17.08.2025 18:25
Güncelleme:17.08.2025 18:25
İstanbul Maltepe ve Büyükçekmece'de "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken 72 parça halinde 75 Kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz!" dedi.
