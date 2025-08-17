17 Ağustos 2025, Pazar
İstanbul'da 2 noktada uyuşturucu operasyonu!
İstanbul Maltepe ve Büyükçekmece'de "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken 72 parça halinde 75 Kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz!" dedi.